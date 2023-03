Messina Denaro, la nipote non lo difende più

Lorenza Guttadauro, legale di Matteo Messina Denaro, detenuto nel carcere dell'Aquila, ha rinunciato a difendere lo zio nell'ambito del processo sulle stragi di via d'Amelio e Capaci che si celebra in corte d'Assise d'Appello a Caltanissetta: nell'udienza fissata per domani nell'aula bunker del carcere di Caltanissetta, l'avvocato Guttadauro avrebbe dovuto tenere la sua arringa. Nella scorsa udienza, celebrata il 19 gennaio, il boss aveva formalizzato la nomina della nipote. Secondo le procedure, la Corte d'Appello di Caltanissetta adesso nominera' un avvocato d'ufficio e nell'udienza di domani, Messina Denaro, che potrebbe collegarsi in videoconferenza dal carcere aquilano, potrebbe nominare un suo legale di fiducia.

Nei giorni scorsi i carabinieri del Ros hanno arrestato anche la madre dell'avvocatessa, Rosalia Messina Denaro, con l'accusa di associazione mafiosa.