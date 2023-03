Migranti: attesa nave ad Ortona

La nave Life Support di Emergency è in viaggio verso il porto di Ortona, assegnatole dalle autorità italiane, dopo aver compiuto tre operazioni di soccorso in mare di migranti in meno di dieci ore. All’alba di oggi ha messo in salvo 78 persone al largo di Malta. Poi ha portato a termine una seconda e una terza operazione di soccorso con il coordinamento delle autorità italiane. In questi ultimi due interventi sono state messe in salvo 38 e 45 persone, alla deriva da oltre 24 ore su imbarcazioni che versavano in condizioni estreme. Life support ha informato le autorità della presenza di "almeno altre 4 imbarcazioni in pericolo nella rotta tra la Tunisia e Lampedusa. E ha ribadito la propria disponibilità a supportare le autorità nelle operazioni di ricerca e soccorso