Montesilvano, via libera ai nuovi presidi sanitari

La giunta comunale di Montesilvano ha approvato la delibera che cede in locazione per 99 anni l'area che si trova in via Inghilterra, zona guardia costiera, dove sorgeranno le due nuove strutture sanitarie intermedie finanziate con 20 milioni di euro del PNRR: un ospedale di comunità e una casa di comunità. Si tratta delle nuove formule di assistenza territoriale in via di realizzazione su tutto il territorio nazionale (la “missione 6 Salute” del Pnrr), ma cosa sono e che funzioni avranno?

L'ospedale di Comunità è una struttura intermedia tra l’assistenza domiciliare e l’ospedale vero e proprio e ha l’obiettivo di evitare ricoveri inappropriati supportando al meglio il processo di dimissione dalle strutture di ricovero, garantendo assistenza a pazienti con condizioni complesse. Si tratta di strutture sanitarie destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari clinici a bassa intensità e che, per diversi motivi, non possono essere erogati a domicilio. L’Ospedale di Comunità di Montesilvano avrà 20 posti letto e contribuirà a non sovraccaricare con accessi impropri il Pronto Soccorso e le altre strutture di ricovero ospedaliero.

La casa di comunità invece sarà attiva 24 ore su 24 e fungerà da hub territoriale: dalle 8 alle 20 ci saranno gli ambulatori specialistici, dei medici di famiglia, oltre al personale infermieristico con la guardia medica che sarà reperibile dalle 20 alle 8 del mattino.