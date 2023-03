Morì in ospedale senza una diagnosi

Per il decesso in ospedale di una donna di Lanciano, di 56 anni, la Asl Lanciano-Vasto-Chieti e’ stata condannata a circa 400 mila euro di risarcimento danni ai familiari. La sentenza e’ del tribunale civile di Chieti. La donna per oltre 12 ore venne portata fra gli ospedali di Lanciano e Vasto a causa di un malore, ma, nonostante le visite e gli accertamenti nessuno fu in grado di stabilire cosa avesse. “Condotta omissiva colpevole dei sanitari ” - ha stabilito la sentenza. Sarebbe bastato un particolare prelievo di sangue per appurare una sindrome aortica acuta