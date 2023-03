Musei abruzzesi, questi sconosciuti

Dal punto di vista tematico, in Abruzzo prevale l’offerta di musei di archeologia , parchi e aree archeologiche, che sono 21 tra complessi e strutture, per un totale di oltre 47 mila visitatori nel 2021: circa 2.200 ciascuno in media. A questi si possono aggiungere i 3 musei di storia , con 1.265 accessi complessivi nel 2021. Vi sono poi 16 musei d’arte : 8 per quella moderna e contemporanea (con quasi 3mila visitatori totali nel 2021, 354 ciascuno) e altrettanti per quella dal medioevo all’800 (con oltre 13mila visite complessive, 1.700 per struttura). Seguono 11 musei di antropologia e etnografia , 10 su natura, scienza e tecnica e 10 tra chiese, luoghi di culto e di esposizione di oggetti sacri .

L’ultimo report è dedicato proprio alle strutture museali della regione, visitate nel 2021 da 193 mila persone (solo il Molise ha fatto peggio in Italia, fermandosi a 96 mila biglietti staccati). E va ancora peggio in rapporto al numero di strutture, dove l’Abruzzo è addirittura ultima regione italiana: nel 2021 ogni museo ha accolto mediamente 2.300 visitatori , contro una media nazionale di 11.336 .

L'Abruzzo è penultimo in Italia per visitatori assoluti dei suoi musei, ultimo in rapporto al numero di strutture. Il dato, senza dubbio allarmante, è fornito dalla Fondazione Openpolis , la realtà che elabora dati e li fornisce per alimentare un pubblico dibattito, fondata tra gli altri dal Gran Sasso Science Institute .

In generale, sono 4 su 84 i musei abruzzesi che nel 2021 hanno superato la media nazionale di visitatori.

Altri dati, poi, fotografano la situazione abruzzese: per Openpolis il 27,4 per cento dei musei abruzzesi nel 2021 ha effettuato interventi di ristrutturazione o di ampliamento, a fronte di una media in Italia pari al 28,2 per cento. Oltre un quarto dei musei d’Abruzzo, in linea con la media italiana, ha in effetti promosso interventi di ristrutturazione dell’edificio, riguardanti i locali, gli impianti, la messa in sicurezza degli spazi o anche l’ampliamento delle superfici.

Sempre uno su 4 (25 per cento) ha svolto interventi di restauro conservativo o di recupero dei beni, una quota inferiore alla media nazionale (31,7 per cento). Ma solo il 22,6 per cento dei musei d’Abruzzo ha rinnovato gli allestimenti, mentre in Italia quelli che hanno approfittato di questa fase per trasformarsi sono stati più di uno su 3 (34,1 per cento). Con punte superiori al 40 per cento in Campania, Lazio e Trentino Alto Adige.

Del resto, solo il 16,7% dei musei abruzzesi ha dichiarato di aver acquisito nuovi beni nel 2021 per ampliare la propria collezione, 12 punti in meno della media nazionale 28,8 per cento.

Dati che invitano a riflettere, e che interpellano le istituzioni chiamate a promuovere il nostro significativo patrimonio culturale raccontato dalle strutture museali.