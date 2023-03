Niko Romito all'Onu: democratizzare l'alta cucina

Ben mille giovani hanno preso parte, a New York, all’incontro con Niko Romito, lo chef abruzzese tre stelle Michelin, intervenuto al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. I ragazzi sono stati designati "Global Citizens Model United Nation" nell'ambito del progetto Imun ideato dall'Ong United Network, in collaborazione con l'Onu, che dal 2016 ha sottoscritto un protocollo d'intesa col ministero dell'Istruzione per favorire nelle scuole italiane lo sviluppo dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

"L'alta cucina – ha detto Romito - ha la forza per cambiare l'intero sistema, non solo perché è utile per creare piatti "stellati", ma anche perché può cambiare la ristorazione su più ampia scala, portando così l'innovazione a tutti i livelli in cucina. Risultati che peraltro possono essere divulgati, democratizzati, resi accessibili ad un pubblico più vasto e molto distante dall'alta ristorazione".

Per il cuoco abruzzese è però importante smettere di considerare "l'alta cucina come puro spettacolo ma va vista come avanguardia che permette di guardare più lontano. E oggi essenza, purezza, concentrazione, complessità e semplicità apparente sono le parole chiave della mia filosofia".