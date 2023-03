Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco di Chieti impegnati a spegnere due incendi: il primo allo Scalo, ieri sera intorno alle 22 in via Filetto dove ha preso fuoco il sottotetto di un appartamento. Evacuate le famiglie alloggiate nei piani sottostanti per il tempo necessario allo spegnimento.

Altro intervento in via Bachelet a Francavilla al Mare, zona stadio, intorno alle due di notte dove le fiamme hanno distrutto un'auto parcheggiata coinvolgendo un altro mezzo. Anche in questo caso le famiglie residenti nel condominio vicino hanno lasciato le proprie case per un paio d'ore.