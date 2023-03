Omicidio Declerch, processo aggiornato

In corte d'Assise a Chieti, avviato e subito aggiornato alle 9 del 29 giugno prossimo il processo a carico di Alessandro Chiarelli. Il 31enne romano è accusato di aver ucciso a coltellate Fulvio Declerch, 54 anni, la notte del 25 novembre 2021 a Popoli. Presente in aula, l'imputato ha ascoltato il presidente della Corte Guido Campli che, accolte le richieste delle parti, ha aggiornato il dibattimento. Sostiene la pubblica accusa il pm Gabriella De Lucia. L' imputato, che rischia l'ergastolo, risponde di omicidio aggravato da crudeltà e da futili motivi, ma anche di soppressione di cadavere: dopo il delitto avrebbe infatti tentato, senza successo, di far sparire il corpo nel fiume Pescara.