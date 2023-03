Ortona, ore di attesa per la decisione del sindaco

E' attesa per oggi la decisione del sindaco dimissionario di Ortona Leo Castiglione che ha a disposizione ancora sei giorni per confermare o per ritirare le dimissioni presentate lo scorso 20 febbraio dopo solo 8 mesi dalla sua rielezione. Otto mesi scanditi da forti tensioni all'interno della sua maggioranza sostenuta da 5 liste civiche. Tre dei suoi consiglieri - Rabottini, Sorgetti e Cocco - almeno in due occasioni si erano smarcati dal resto della maggioranza determinando la crisi. Sabato la decisione dei tre consiglieri di costituire assieme un nuovo gruppo consiliare denominato "Città che amo" ma che resta - fanno sapere - sempre all'interno della maggioranza.

Questo il testo del comunicato firmato dai consiglieri comunali di Ortona Lucia Simona Rabottini , Antonio Sorgetti e Italia Cocco:

"Nella scorsa conferenza stampa avevamo ipotizzato la nascita di un nuovo gruppo consiliare che oggi abbiamo concretizzato comunicandola via pec, al presidente del consiglio e al sindaco.

Il gruppo consiliare neo costituito, denominato CITTA’ CHE AMO, composto dai consiglieri Lucia Simona Rabottini (capogruppo), Antonio Sorgetti e Italia Cocco,

nasce dopo gli ultimi eventi che, nostro malgrado, ci hanno visti protagonisti fin dal consiglio comunale del 25 novembre scorso, quando la delibera sulla permuta ha palesato una diversa visione di noi tre consiglieri rispetto al resto della maggioranza, e poi con l’ormai nota discussione sul progetto dell’impianto fotovoltaico.

Da subito abbiamo condiviso lo stesso metodo di lavoro, i medesimi punti di vista e, soprattutto, il tipo di ruolo che il consigliere comunale è chiamato a svolgere: studiare, approfondire e valutare ogni questione che è sottoposta al suo giudizio avendo come obiettivo l’interesse esclusivo della collettività.

Abbiamo una comunione di intenti che ci unisce e la volontà di continuare a lavorare per il bene della nostra Ortona e del suo territorio."