Per il Cammino di Celestino il bollino di qualità Touring

Un’esperienza turistica di qualità: fruibile, ben segnalata, ben tenuta, sostenibile. Per questo, il Cammino di Celestino, 97 km da Sulmona all’abbazia di San Liberatore a Maiella a Serramonacesca, ha ottenuto la certificazione “Cammini e Percorsi del Touring Club Italiano”, l’associazione impegnata nella promozione di un turismo responsabile, lento e consapevole.

La certificazione avviene al termine di un’analisi che, attraverso l’indagine di oltre 200 indicatori divisi in sette categorie, valuta la qualità complessiva dell’esperienza turistica: dalla segnaletica alla mobilità, dalla fruibilità delle risorse turistiche alla varietà dei servizi dedicati al camminatore, dalla governance del territorio alla sua promozione, manutenzione, pulizia e fruibilità del tracciato. L’analisi avviene ripercorrendo l’esperienza del turista e camminatore anche attraverso dei sopralluoghi lungo l’itinerario. Al termine del percorso di valutazione viene elaborato anche un piano di valorizzazione del cammino che suggerisce interventi di sviluppo e miglioramento dei tracciati e dell’offerta locale connessa.

Il Cammino di Celestino si aggiunge al cammino certificato nel 2020, il Sentiero del Viandante, lungo la sponda orientale del Lago di Como e agli altri due nuovi cammini certificati, la Via del Nord della Via di Francesco tra Umbria e Toscana e La Via del Giovane del Cammino di San Francesco di Paola.