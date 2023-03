Primo successo per Zeman

Zeman ridisegna la squadra con 5 novità. Crescenzi per lo squalificato Cancellotti poi scelte tecniche. Boben, Aloi , Lescano e Desogus rimpiazzati da Mesik, Rafià, Vergani e Delle Monache. Al nono solo il palo salva il Pescara. De Sena palla al piede fa il bello e il cattivo tempo nei 16 metri adriatici. Tre difensori abruzzesi non riescono a murarlo: bello il suo tracciante, bloccato solo dal legno. Poco dopo giallo al diffidato Rafià che salterà la gara di Messina. Dopo solo 37 giri di lancette Kolay rimpiazza il deludente Delle Monache. Al 41esimo calcio franco per il Delfino che reclamava il penalty per il dubbio intervento col braccio di Graziani. Merola sfiora la marcatura: arcuata la parabola, palla che sorvola di poco il montante. Il Pescara passa in vantaggio nei minuti di recupero della prima frazione. Corner di Mora che pesca la letale deviazione area di Brosco, perticone di lungo corso. Dopo la Turris il difensore giustizia anche la Gelbison.

La ripresa inizia con l'innesto di Lescano che sostituisce Vergani. Al 53esimo sinistro insidioso su calcio di punizione battuta dall'ex Tumminello. Al 54esimo arriva il pari del padroni di casa simile al vantaggio abruzzese. Anche in questo caso bandierina del corner decisiva per il colpo di testa di Cargnelutti, innescato da Uliano, che frana su Mora e supera Plizzari. Zeman al 67esimo si affida a Cuppone e Germinario per Merola e Mora. Il Delfino si riporta in vantaggio al 71esimo grazie ad una magia di Lescano che capitalizza un cross dalla trequarti di Rafià con un tuffo carpiato: mirabile torsione del Guacho, sfera nell'angolino! Primo successo della gestione zemaniana dopo il pari con la Juve Stabia. La strada è lunga ma il sentiero almeno è tracciato.