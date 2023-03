Stretta alla movida

Niente alcolici né musica dopo la mezzanotte. In via delle Caserme e nella zona di Pescara vecchia, zona di movida un po' in calo ma comunque di richiamo, la notte dovrà finire prima.

Lo ha deciso il sindaco Carlo Masci che ieri pomeriggio ha firmato un'ordinanza con cui impone ai gestori di sgombrare i locali e le aree antistanti e di farlo evitando di disturbare il riposo delle persone.

Il provvedimento, che è il frutto degli incontri di concertazione con associazioni di categoria ed esercenti, sarà in vigore da giovedì 16 marzo fino a domenica 2 aprile e riguarderà via della Caserme, largo dei Frentani, via dei Bastioni, corso Manthoné, via Catone, via Corfinio, via Petronio, via Flaiano, piazza Unione e piazza Garibaldi.

Niente alcolici, quindi, di nessuna gradazione da mezzanotte fino alle 7 del mattino. Stesso discorso per la diffusione della musica, vietata da mezzanotte alle 8 del giorno successivo. Sarà consentita solo in discoteche e sale da ballo ma rigorosamente a porte e finestre chiuse.

L'ordinanza fa seguito alla relazione fonometrica dell'Arta Abruzzo che ha misurato i livelli sonori dall'8 dicembre 2022 al 30 gennaio 2023, riscontrando il superamento dei livelli consentiti. I cittadini residenti nelle aree di movida si sono lamentati frequentemente del rumore notturno ma anche del degrado e di atti di inciviltà e vandalismo registrati in quelle zone dove si raccolgono persone che tirano tardi consumando cibo e alcolici.