Pescina capitale della cultura, audizione il 28 marzo

Si stringono i tempi per la scelta della capitale italiana della cultura 2025. Le audizioni dei 10 progetti finalisti si terranno a

Roma, nella Sala del Refettorio di Palazzo Venezia, lunedì 27 e martedì 28 marzo. Lo ha comunicato il Ministero della cultura.

Il progetto "La cultura non spopola" per la candidatura di Pescina sarà presentato martedì 28 alle 10.15. Le altre città in corsa sono Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoreggio, Monte Sant'Angelo, Orvieto, Roccasecca, Spoleto.

I singoli progetti saranno ilustrati alla giuria, presieduta da Davide Maria Desario e composta da 7 esperti del mondo della cultura, delle arti, della valorizzazione territoriale e turistica. Le città avranno a disposizione 30 minuti per presentare la propria candidatura, seguita da una sessione di altri 30 minuti per le domande della commissione.