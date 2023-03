Pietrostefani: la Cassazione francese dice no

La Cassazione francese ha negato il ritorno in Italia di 10 ex terroristi, tra cui l’aquilano Giorgio Pietrostefani e Marina Petrella, per scontare le condanne definitive. Resiste così il fondamento giuridico della dottrina Mitterand, nonostante le parole di Macron e del ministro della Giustizia in favore dell’estradizione. Dalla Francia arriva così un altro no che mette fine alla questione che parte dalla condanna per fatti di sangue.

La motivazione è la stessa data dalla corte d’appello di Parigi: gli italiani sono stati giudicati colpevoli dalla giustizia italiana «in contumacia, senza aver avuto la possibilità di difendersi in un nuovo processo visto che la legge italiana non offre questa garanzia. I richiedenti hanno vissuto in Francia, un paese in cui hanno una situazione familiare stabile, sono inseriti professionalmente e socialmente, senza più nessun legame con l’Italia, cosicché la loro estradizione causerebbe un danno sproporzionato al loro diritto a rispetto della vita privata e familiare.

Prima dell’udienza Irene Terrel, l’avvocata francese di sette dei dieci ex militanti italiani, ha detto che «le sentenze della Corte di Appello di Parigi sono ben motivate e non sono attaccabili dal punto di visto del diritto», ha detto. «Era un ricorso meramente politico e non giuridico».

Dopo l’arresto nel 2021, tutti e dieci gli ex terroristi erano stati rimessi in libertà, perchè la Corte d’appello di Parigi si era pronunciata per il no.

I 10 terroristi furono arrestati nel 2021 nell’operazione “Ombre rosse”: sono tutti ex membri di sigle di estrema sinistra. Sette sono stati arrestati subito, gli altri tre dopo una breve fuga. I più noti sono Giorgio Pietrostefani e Marina Petrella.

Pietrostefani, nato all’Aquila il 10 novembre del 1943 insieme ad Adriano Sofri, fondò il gruppo di sinistra extraparlamentare Lotta Continua e diventò responsabile del servizio d’ordine. Venne arrestato per la prima volta nel 1988 quando era dirigente delle Officine meccaniche reggiane. Attualmente è condannato a 22 anni di carcere con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio del commissario della Polizia Luigi Calabresi. Come esecutori materiali dell’assassinio sono stati invece condannati Ovidio Bompressi, il quale ha ricevuto la grazia presidenziale nel 2006) e Leonardo Marino.