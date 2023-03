Pineto pareggia nel derby ma consolida il primato

Il Pineto fa un altro piccolo passo avanti verso la promozione in serie C pareggiando a reti bianche all'Angelini di Chieti nel derby contro i neroverdi e conservando sei punti di vantaggio sul Senigallia che ha impattato 2 a 2 in casa contro il Roma City. Il team di Amaolo avrà la possibilità di allungare ulteriormente le distanze già mercoledì prossimo quando è in programma al Pavone-Mariani il match di recupero contro il Cynthialbalonga dopo l'interruzione sullo 0 a 0 per impraticabilità di campo dello scorso 26 febbraio. Si riprenderà dal 39esimo del primo tempo.

Un buon punto anche per il Chieti, ora nono a 32 lunghezze, che ritrovava Chianese in panchina dopo una squalifica.

Brutto momento per la Vastese battuta in Molise dal Vastogirardi 2 a 1 e sempre più in zona playout. Vantaggio interno di Pierfederici al 52esimo, provvisorio pari aragonese di Bracaglia un minuto dopo e gol partita di Fiori al 69esimo per i padroni di casa. Continua la crisi anche a Notaresco, sempre penultimo dopo l'1-1 contro il Team Nuova Florida nel match giocato a porte chiuse. Vantaggio dei teramani con un'azione di Mercado finalizzata in rete da Bartoli al 55esimo. Ventitre' minuti dopo il pareggio della compagine laziale porta la firma di Penco che raccoglie e mette nel sacco una respinta del portiere Shiba su conclusione di Moretti.

Passo falso per l'Avezzano sconfitto 5 a 1 a Fano, con gol marsicano di Dos Santos. Biancoverdi settimi in classifica a quota 36.