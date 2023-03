Pineto fa suo il derby e consolida il primato

Il Pineto piazza un altro colpo importante nella corsa verso la promozione in serie C battendo, non senza sofferenza, il Notaresco nel derby disputato al Mariani - Pavone. Decisivo il sigillo di Allegretti al 71esimo, con i rossoblù di Bruno - sempre penultimi in classifica - vicini al pari nel finale.

Sempre nove i punti di vantaggio dei pinetesi sulla Vigor Senigallia, vittoriosa per 2 a 1 a Vasto nel recupero. Gli aragonesi di Cornacchini, ora terz'ultimi, erano passati in vantaggio al 49esimo con Di Nardo, poi sconfitti con i gol al 87esimo in mischia di Pesaresi e al primo di recupero di Balleello, sfruttando una disattenzione difensiva.

Prova positiva per il Chieti, vincente sul campo del fanalino di coda Tolentino grazie a una rete di Mercuri. Neroverdi noni in classifica in posizione tranquilla e a un solo punto di distanza dall'Avezzano battuto 2 a 0 nell'anticipo al Dei Marsi dal Team Nuova Florida con i gol, uno per tempo, di Penco e Sebastiani.

Prossimo Turno. Mercoledì 15 marzo alle 15 Matese - Avezzano; domenica 19 marzo alle 14.30 Chieti - Trastevere, Notaresco - Tolentino, Sambenedettese - Vastese, Team Nuova Florida - Pineto.