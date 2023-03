Pineto rullo compressore, Chieti beffato in casa

Pineto sempre più su di giri. S'impone con un secco 3 a 1 ad Ardea sul campo del Team Nuova Florida e avanza il passo verso la promozione in serie C con la vigor senigallia a nove punti, vittoriosa in casa sul Termoli.

Per i pinetesi hanno realizzato nel primo tempo Forgione, Di Filippo e Maio, mentre Tamburlani ha accorciato per la compagine laziale. Brutto scivolone interno per il Chieti piegato all'Angelini dal Trastevere. Neroverdi in vantaggio al nono grazie a Masawood, raggiunti alla mezz'ora da Calderoni e superati a un minuto dal termine dal gol di Lo Porto. Chieti decimo a 35 punti. E' finito in parità lo scontro tra penultima e ultima in classifica del gruppo F di serie D al "Savini" tra Notaresco e Tolentino. Zero e zero con una macroscopica occasione sciupata dal rossoblù Mercado nel primo tempo che ha ciccato la sfera da due passi a porta vuota.



Momento “no” anche per la Vastese sconfitta al "Rivera delle palme" dalla Sambenedettese per 1 a 0, gol di Cardella. Aragonesi terz'ultimi a 26 punti, mentre l'Avezzano è ottavo a 37 dopo il pari 2 a 2 nell'anticipo di mercoledì a Piedimonte Matese. Nel torneo regionale di Eccellenza, L'Aquila a un passo dall'approdo in serie D dopo il successo 1 a 0 sul Castelnuovo. Sono 10 i punti di vantaggio sulla seconda Giulianova a 4 giornate dal termine del campionato.