Pineto vince la Coppa Italia

È l’Abba Pineto la vincitrice della Coppa Italia di Serie A3. La formazione di coach Tomasello ha superato la Med Store Tunit Macerata 3-1, al termine di un match combattuto e di alto livello. Dopo aver vinto il primo e il secondo set senza particolari patemi, rispettivamente con il punteggio di 25-22 e 25-21, nel terzo set Pineto subisce il rientro di Macerata (17-25), apparsa in graduale crescita. Il quarto set è il più teso e combattuto, le due squadre lottano testa a testa fino ai vantaggi, dove a trovare il guizzo vincente è proprio Pineto (25-27), che si regala una vittoria tanto prestigiosa quanto bella. Pineto spinge subito forte al servizio con Paris (6-3) e Link (10-6), facendo soffrire la ricezione di Macerata. Wawrzynczyk trova il muro che vale la parità a quota 12, ma la formazione abruzzese non si lascia intimorire e ristabilisce un discreto margine di vantaggio (15-12), allungando poi 19-14 con Baldari in attacco. La Med Store accorcia le distanze sul 23-21, ma a Pineto non resta che controllare per chiudere 25-22.Nel secondo parziale l’Abba apre a +4 (8-4) e guadagna margine sul 14-8. Macerata ci crede ancora e torna a far paura sul 15-14, ma fallisce la palla della parità e si ritrova di nuovo ad inseguire alla distanza (20-15). La fuga di Pineto viene arrestata da un buon momento di Morelli in attacco (22-20), ma è lo stesso opposto a regalare agli abruzzesi il set point (24-20). Pineto chiude 25-21 con un diagonale vincente di Milan e può andare sul 2-0.Prova a reagire Macerata nel terzo parziale, staccandosi sul 4-8, ma l’Abba mantiene la concentrazione e continua a far sentire il fiato sul collo all’avversario. La Med Store respinge ogni tentativo di assalto, volando sul 13-19 con muro di Luisetto e, approfittando di qualche errore di troppo nella metà campo pinetese, può riaprire i giochi portando a casa il set 17-25. Macerata continua a crescere in avvio di quarto set, con Luisetto che spinge in attacco e carica i suoi (3-6, 4-7). Basso trova il muro della parità e Pineto può tornare in corsa, si procede quindi punto a punto fino al break di Pineto che approfitta del muro di Baldari e si porta avanti 16-14. L’ace di Wawrzynczyk ristabilisce subito la parità a quota 16, Macerata tenta ancora di scappare, ma Pineto continua a rispondere presente e conquista il primo match point sul punteggio di 24-23. Macerata ne annulla due, ma alla terza occasione ci pensa Milan a chiudere i giochi sul punteggio di 25-27 e a regalare la Coppa Italia a Pineto.