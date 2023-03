Pratola Peligna, ladri messi in fuga dal pitbull

Ancora ladri in azione nel territorio peligno. A Pratola Peligna alcuni banditi si sono intrufolati nell’abitazione di una giovane donna sola in casa con il figlioletto di tre anni. Dopo aver forzato la serratura della porta d'ingresso, sono riusciti ad entrare. I rumori hanno richiamato l’attenzione della donna che ha acceso le luci ed ha chiesto aiuto dal balcone. I malviventi infine sono stati messi in fuga dal pitbull della coppia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il tentativo di furto ha destato preoccupazione nel quartiere. Pratola Peligna continua dunque ad essere interessata da rapine, furti ed incendi di auto. Per questo, le forze dell'ordine stanno rafforzando il controllo del territorio.