Processo a Strada dei Parchi, sentenza attesa nel pomeriggio

Potrebbe arrivare nel pomeriggio la sentenza del Tribunale dell’Aquila nel processo con rito abbreviato a carico dei vertici di Strada dei Parchi per le mancate manutenzioni e adeguamento sismico di 9 viadotti sui 25 ricadenti nel territorio aquilano della A24, nel tratto compreso tra Tornimparte e il traforo del Gran Sasso. Il Giudice per le udienze preliminari, Guendalina Buccella ha ascoltato la requisitoria del pm, poi parola alle parti civili e alle difese. Per l’accusa la concessionaria Strada dei Parchi non avrebbe rispettato il contratto di concessione contestando reati che vanno dall’attentato alla sicurezza dei trasporti fino all’inadempienza e la frode nelle pubbliche forniture.