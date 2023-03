Prosegue l'ondata di furti in Valle Peligna

Altri tre furti a Raiano. I ladri hanno fatto irruzione prima in un’abitazione in viale dell'Agricoltura, dove sono entrati dalla finestra per poi spostarsi nel vicino ristorante di familiari dell'abitazione già svaligiata, forzando la serratura. Magro il bottino di questa notte, non più di 600 euro in contanti. Sempre in nottata si sarebbe registrata una terza incursione in altra abitazione dove i malviventi, dopo aver fatto qualche danno, sarebbero stati disturbati per poi dileguarsi. Le indagini dei Carabinieri vanno avanti ma finora il fenomeno pare tutt’altro che cessato e la popolazione è esasperata.