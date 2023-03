Reddito di cittadinanza, nei guai 24 percettori

I carabinieri hanno scoperto in provincia dell’Aquila 24 percettori di reddito di cittadinanza che non ne avevano diritto. I militari hanno recuperato oltre 100 mila euro di contributi elargiti.

I controlli sono stati eseguiti in valle dell'Aterno, dove sono state quattro le irregolarità riscontrate dai militari delle stazioni di Cagnano, Montereale e Sassa, mentre in Alto Sangro sono state rilevate ben 17 violazioni dai carabinieri di Pescasseroli, e in Marsica tre gli illeciti individuati dai militari della stazione carabinieri di Magliano dei Marsi. In quest'ultimo caso, uno dei beneficiari avrebbe continuato a percepire circa 600 euro di sussidio mensile nonostante fosse stato cancellato, da ottobre 2022, dalle liste anagrafiche per irreperibilità.

Le posizioni esaminate sono state segnalate alle autorità per le valutazioni sotto l'aspetto penale e amministrativo. Immediata l’interruzione del contributo, e già disposto il recupero delle somme.