Reginella d'Abruzzo, stop alla produzione: a rischio 19 posti

“Un fermo tecnico, per decidere se e come continuare”. Così Paolo D’Amico, titolare del caseificio Reginella d’Abruzzo di Sulmona, che ha interrotto la produzione già da qualche giorno. L’azienda dà lavoro a diciannove dipendenti, che erano ventinove fino all’estate scorsa, quando ne furono mandati a casa dieci.

All’origine dello stop, le condizioni non più favorevoli: “Si lavora a perdere ormai da mesi e la grande distribuzione non permette aumenti improvvisi sul prodotto. Anche volendo, insomma, non sarebbe stato possibile “scaricare” i maggiori costi sui clienti” spiega il titolare.

D’Amico aveva lanciato l’allarme già a settembre scorso, denunciando l’insostenibilità dei costi energetici, delle materie prime e degli imballaggi.

Reginella d’Abruzzo è sul mercato da un secolo e a Sulmona la famiglia D’Amico aprì il suo caseificio esattamente sessanta anni fa, quando cioè dalla Puglia si trasferì per espandere un’attività che già dal dopoguerra si era imposta sul mercato.