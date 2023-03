Residuato bellico in spiaggia

A Torino di Sangro, in località Borgata Marina, l'ultima mareggiata ha portato a riva un residuato bellico del secondo conflitto mondiale. In gergo si chiama "carico da lancio non percossa". Saranno gli artificieri dell' Esercito, di stanza a Foggia, a prenderlo in consegna nelle prossime ore. Dopo l'allarme di un cittadino e la segnalazione al Circomare Vasto, i Carabinieri di Torino di Sangro hanno transennato l'area del ritrovamento, nei pressi del Camping Sun Beach. Il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso, in base alle procedure, sta per firmare la convenzione con il titolare di una cava dove il residuato bellico sarà poi fatto brillare.