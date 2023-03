Riaperto il tratto della A14 chiuso dopo uno scontro tra un'auto e due mezzi pesanti

E' stato riaperto, dopo circa due ore e mezza, il tratto dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Pineto e Pescara Nord, in direzione Pescara, chiuso a seguito di un incidente avvenuto al km 355, che ha visto coinvolti un tir, un furgone e un'autovettura. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di un cantiere di lavori all'interno della galleria Solagne, nel territorio di Silvi. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante ha frenato per la presenza di un rallentamento ed è stato tamponato dal furgone, a sua volta tamponato dall'automobile. Il conducente del furgone - un 31enne di Grottammare - è rimasto incastrato nel mezzo incidentato. Ha riportato un trauma toraco-addominale. Illesi gli autisti del tir e dell'automobile.