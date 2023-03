Rissa nel carcere di Castrogno a Teramo. Nella Sezione Media Sicurezza un litigio tra detenuti romani e albanesi ha coinvolto anche un agente di polizia penitenziaria, colpito alle spalle con un bastone. Cinque i feriti. L'agente è stato ricoverato in ospedale. Il sindacato autonomo Sappe denuncia una situazione sempre più difficile e chiede misure urgenti per la sicurezza e per risolvere il problema del sovraffollamento.