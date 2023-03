Ritorna Zemanlandia

Zeman rilancia Kraja da intermedio lasciando in panchina Mora. Rafià, smaltita la squalifica, rileva Germinario. In difesa Crescenzi rimpiazza l'infortunato Cancellotti. In attacco confermato il tridente schierato a Messina: si riparte da Merola, Lescano e Kolay. All'undicesimo prova a sbloccarla Lescano. shoot di destro di poco a lato ! Al 23esimo incursione laterale di Milani, assist in area per Merola che impatta di prima intenzione: sfera di poco fuori, ma brividi per l'undici di Fontana. Al 27esimo si rende temibile il team campano grazie ad un fendente mancino di Franco deviato in angolo da un reattivo Plizzari ! Al 33esimo Merola, innescato da Kolay, spreca una ghiotta palla goal, sbagliando un diagonale invitante.Al 41esimo ennesima giocata verticale dell'ispirato Kolay, assist per la deviazione in tuffo di Merola nell'area piccola stornata con i pugni dal corallino Fasolino. All'alba della ripresa la Turris lambisce il vantaggio con l'ex di lusso Maniero: colpo di testa di SuperPippo sotto misura sul cross di Haoudi. Rischia grosso il Delfino al 47esimo che poi si rifà con gli interessi al 54esimo. Rafià lascia sul posto 3 avversari involandosi sul lato corto destro dell'area: chirurgico lo scarico al bacio per lo scugnizzo Merola che stavolta di piatto non fallisce il rendez vous con la felicità ! Sfiora il bis il Delfino al 57esimo: corner di Palmiero e successiva zuccata di Lescano: sfera non distante dal legno. Chi non sbaglia è Kolay al 60esimo. Euclidea apertura di Palmiero, stop and go dell'esterno che prima sterza su Boccia poi libera un destro luciferino imparabile per il portiere torrese. Lescano fallisce il tris al 69esimo, murato in uscita da Fasolino. Dilaga il Delfino trascinato da un monumentale Rafià, uomo assit per il comodo tap-in del subentrato Vergani. I campani accorciano al 79esimo con l'ex Frascatore che capitalizza un calcio d'angolo. Il Pescara torna al successo superando il Foggia sconfitto a Cerignola.