Domenico Costantini, 84 anni, è stato ritrovato nella mattinata di oggi a Castel di Sangro in discreto stato di salute come fanno sapere dal Comune di Manoppello. Il Comune ringrazia «le forze dell’ordine e di soccorso impegnate nelle ricerche sotto il coordinamento della prefettura di Pescara, grazie ai tanti volontari coinvolti e grazie alla polizia municipale di Manoppello al comando di Giovanni Colagreco per l’eccellente lavoro svolto in questi giorni».