Droga e cellulari ai detenuti: agente della Penitenziaria interdetto

Per alcuni detenuti del carcere di Pescara un agente della Polizia Penitenziaria era diventato il fornitore di cellulari e sostanze stupefacenti. Bastava pagarlo.

È la storia scoperta da un'indagine dalla sezione Antidroga della Squadra mobile del capoluogo adriatico, diretta dal Pm Anna Benigni, svolta nella casa circondariale con la collaborazione della Polizia Penitenziaria, che ha portato all'individuazione e all'interdizione di un assistente capo in servizio a San donato.

L'uomo, un 56enne si era messo al servizio dei reclusi. In un caso, per esempio, avrebbe fatto arrivare a un detenuto uno smartphone in cambio di 400 euro. In un altro, avrebbe consentito a una donna imparentata con un altro ospite della struttura di introdurre in carcere 200 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina, ottenendo come ricompensa 2,5 grammi di polvere bianca. Lo stesso scambio si sarebbe ripetuto in un'altra circostanza, con quantità analoghe di droga.

Le indagini sono partite dopo che al direttore e al personale del carcere erano arrivate ripetute segnalazioni. Tutti i reati si sarebbero consumati tra l'aprile e il giugno dell'anno scorso. L'uomo è indagato per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Il magistrato aveva chiesto come misura cautelare gli arresti domiciliari per l'assistente capo corrotto. Il Gip del Tribunale di Pescara, invece, ha ritenuto sufficiente un'interdittiva, in virtù della quale al poliziotto è stato vietato di prendere servizio nel carcere di San Donato.

L'ordinanza applicativa della misura interdittiva è stata eseguita ieri pomeriggio dalla Squadra mobile di Pescara.