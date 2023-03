Scacco alla famiglia della droga

La Divisione Anticrimine della Questura di Teramo ha eseguito il sequestro di due conti correnti e 2 immobili, nei Comuni di Martinsicuro e Alba Adriatica, valore circa 430mila euro. L’attività è stata avviato l'anno scorso dopo l'arresto di 6 persone e il divieto di dimora per altre 3 tutte riconducibili alla stessa famiglia, in quella che era comunemente nota come “Casa Rosa” (vedi foto), venivano vendute cocaina ed eroina.

Un vero e proprio quartier generale dello spaccio Si tratta del primo sequestro effettuato in Abruzzo disposto su proposta congiunta di Procura e Questura di Teramo.