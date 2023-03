Scontro tra tre mezzi, riperto tratto A14

Chiuso temporaneamente il tratto della A14 Bologna-Taranto compreso tra Atri Pineto e Pescara Nord in direzione sud per un incidente avvenuto verso le ore 9 al km 355. Coinvolti un camion, un furgone adibito a laboratorio medico mobile e una vettura in corrispondenza di un cantiere di lavori nella galleria Solagne. Nel sinistro una persona è rimasta ferita: si tratta dell'autista del furgone, rimasto incastrato ed estratto dai vigili del fuoco in collaborazione col personale sanitario. Una volta liberato, è stato trasportato all'ospedale di Pescara con un'ambulanza della Croce Rossa. All'interno del camion e del furgone si trovavano i soli autisti, mentre nella macchina viaggiavano un uomo e una donna. Il traffico nell'area è bloccato e si registrano tre chilometri di coda in direzione Pescara. A causa della lunga fila di veicoli fermi in autostrada, il mezzo di soccorso dei vigili del fuoco è rimasto bloccato costringendo i vigili a recuperare le attrezzature di intervento e percorrere un chilometro e mezzo a piedi per raggiungere l'interno della galleria. Ai viaggiatori diretti verso Pescara-Bari, dopo l'uscita autostradale a Pineto, è consigliato di percorrere la Statale 16 Adriatica per poi rientrare, sull'A14, al casello Pescara Nord. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione di tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Sul posto è intervenuto anche personale medico dell'eliambulanza del 118, che è stato calato con il verricello appena fuori dalla galleria.