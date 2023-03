Scooter contro auto a Torricella: grave 36enne di Campli

Trasportato in ospedale a Teramo, con gravi lesioni, il 36enne di Campli alla guida dello scooter che questa mattina, poco prima delle 7.30, si è scontrato con un'auto sulla provinciale 48. L'incidente nel tratto tra la Statale 80 e Piano Grande di Torricella Sicura. Rilievi affidati alla Polizia Stradale di Teramo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti