Sequestrati 3 kg. di droga ed una pistola

Più di 3 chili di droga sequestrati dalla squadra mobile di Pescara. Arrestato un uomo di 47 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio 47enne, è originario di Montesilvano e già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori della sezione antidroga lo stavano seguendo da giorni. Ieri, lo hanno fermato alla guida della sua Smart con 4 grammi di cocaina oltre a 900 euro in contanti. Altri 150 grammi della sostenza erano in un garage in uso all'uomo; in casa rinvenuti 2 chili e mezzo di hashish e 580 grammi di marijuana. È stata sequestrata anche una pistola rubata calibro 6 a 4 canne.