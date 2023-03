Si farà il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto

E' stato presentato a Martinsicuro il progetto del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto. Unirà Abruzzo e Marche, da Martinsicuro a san Benedetto del Tronto, connettendo i due territori della ciclovia adriatica. Il costo dell'opera sarà di 3 milioni e mezzo di euro - cofinanziati dalla due regioni - e presto sarà avviata la gara d'appalto. La fine dei lavori è attesa nel 2026. nel corso degli anni, i costi dell'opera, inizialmente stimati in due milioni di euro, sono cresciuti. Importante, per la ripartenza del progetto, i fondi del Pnrr, in particolare per quanto riguarda l'Abruzzo. Ente appaltante sarà invece la regione Marche.

Il ponte sarà parte della ciclovia adriatica - l'itinerario cicloturistico interregionale, della lunghezza di circa 1.100 Km, fiancheggiante la costa Adriatica, da Chioggia fino al Gargano - e avrà tre campate e una larghezza complessiva di 40 metri tra parte ciclabile e pedonale. La pavimentazione sarà composta di doghe in legno trattato da piantagioni certificate Verrà sollevato anche sopra gli argini per non interferire con i corridoi ecologici. In omaggio alle locali marinerie, è stata disegnata una struttura a guscio che ricorda uno scafo in costruzione.