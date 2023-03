Sigilli alle case dello spaccio

Due case che erano diventate centrali per lo spaccio di cocaina e di eroina a Martinsicuro e ad Alba Adriatica sono state sequestrate dalla Divisione Anticrimine della Questura di Teramo. E' il primo sequestro del genere in Abruzzo. Il decreto è stato emesso dal Tribunale dell'Aquila - Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Teramo e delle Questura. I due immobili del valore complessivo di circa 43 mila euro sono riconducibili ad una famiglia rom, stanziata da anni sulla costa teramana. Sequestrati anche due conti correnti.

Le indagini sullo spaccio di droga avevano portato lo scorso anno all'esecuzione di 9 misure cautelari di misure cautelari, 6 in carcere e 3 con il divieto di dimora nella Provincia di Teramo.