Sopralluogo sull'A14

Arriveranno stasera lungo il tratto abruzzese della A14 i deputati della commissione ambiente della Camera. Si tratta di un sopralluogo tecnico sui cantieri autostradali iniziato dalle Marche.

Il Governo intanto ha deciso l'azzeramento dei pedaggi tra L'Aquila est e L'Aquila ovest sulla A24. Zero ticket per gli utenti, ma oneri a carico del comune. Ancora su Strada dei parchi esplode la protesta dei dipendenti Global service, società del gruppo Toto. I sindacati Filt-Cgil, Uil trasporti, Cisal Terziario e Ugl Viabilità hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale addetto a viabilità, antincendio e manutenzione stradale per i ritardi nel pagamento degli stipendi ai 30 dipendenti.