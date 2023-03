Stretta alla movida

Dopo i controlli dell'Arta e delle forze dell'ordine che hanno accertato rumori eccessivi e la vendita di alcol , a volte anche ai minorenni, stretta sulla movida nelle zone della Pescara vecchia fra corso Manthonè, via delle Caserme e piazza Unione. Fino ad ora sono state comminate 40 multe. con l'ordinanza del sindaco la diffusione della musica potrà avvenire entro le ore 24, saranno fatti rimuovere i tavolini dalle strade. Il 12 maggio è la data fissata dal Tar che si pronuncerà in maniera definitiva sul numero dei tavolini concessi all'aperto. C'è poi l'altra questione aperta nella zona della movida di via Cesare Battisti. Entro il 28 giugno è stato fissato il termine ultimo per depositare presso il tribunale civile le memorie conclusive in merito alla richiesta di risarcimento danni presentata dal comitato Tranquillamente Battisti contro il comune per i danni subiti dai rumori