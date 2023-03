Violento scontro, questa mattina, a Sulmona, nella zona dell'ex caserma Battisti. L'incidente intorno alle 9.30 tra un mezzo del Cogesa, impegnato in operazioni di pulizia e raccolta differenziata e un ciclista. Ricovero in ospedale per l'anziano alla guida della bicicletta. Rilievi affidati alla Polizia Locale