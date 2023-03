La vicenda della Teateservizi. Irregolarità e inadempienze, da parte del Comune di Chieti, sono state rilevate dalla sezione di controllo della Corte dei Conti. Secondo i magistrati contabili non ci sarebbe stata un'adeguata motivazione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 e 2022. In particolare per quanto riguarda la società in house vengono rilevate "gravi criticità nella gestione finanziaria e amministrativa; scarsa efficacia dell'attività di riscossione posta in essere dalla stessa e non efficace esercizio dei propri poteri di controllo da parte del Comune. Immediata la replica del sindaco Diego Ferrara: "Leggeremo con attenzione la pronuncia della Corte e daremo corso a quanto sollecitato nel modo più aderente alla volontà della norma in spirto di piena collaborazione istituzionale. - ha detto il primo cittadino.