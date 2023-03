Magnitudo 4.6. Questa l'intensità della scossa di terremoto delle 23.52 con epicentro in provincia di Campobasso, a Montagnano. Il terremoto è stato avvertito in tutto l'Abruzzo.

Diverse le chiamate ai centralini dei Vigili del Fuoco in provincia di Chieti, ma anche nell'aquilano. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. e non ci sono state richieste di intervento. Paura da parte dei cittadini, alcuni scesi in strada. Nel vastese udito un forte boato prima della scossa.