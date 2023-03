Tratta nigeriane, oggi la sentenza

Prevista per oggi a Teramo davanti alla Corte d'Assise presieduta da Flavio Conciatori la sentenza del processo di primo grado per sette nigeriani accusati di associazione per delinquere finalizzata, tra l'altro, alla tratta di esseri umani in particolare giovani connazionali da sfruttare come prostitute in Italia. Il pubblico Ministero della Distrettuale Antimafia dell'Aquila, Simonetta Ciccarelli, ha chiesto pene per complessivi trent'anni, di cui 9 ciascuno per i due capi dell'organizzazione criminale sgominata dalla Squadra Mobile della Questura di Teramo, nell'ambito dell'operazione “Pesha”.

Il sodalizio aveva base a Martinsicuro e si occupava di spaccio di droga e, soprattutto, di prostituzione sulla Bonifica del Tronto reclutando giovani ragazze in Nigeria e trasferendole con l'inganno nel teramano. Le indagini, iniziate nel 2018 ed estese anche alle Marche, avevano riscontrato la presenza di rituali di affiliazione mafiosa, caratterizzati da una rigida gerarchia interna e dalla segretezza del vincolo associativo.