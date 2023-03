Tratta nigeriane: tutti assolti

La Corte d'Assise di Teramo, presieduta da Flavio Conciatori, ha assolto, nel processo di primo grado, i sette nigeriani accusati di associazione per delinquere finalizzata, tra l'altro, alla tratta di esseri umani in particolare giovani connazionali da sfruttare come prostitute in Italia. Il pubblico Ministero della Distrettuale Antimafia dell'Aquila, Simonetta Ciccarelli, aveva chiesto pene per complessivi trent'anni, di cui 9 ciascuno per i due capi dell'organizzazione criminale sgominata dalla Squadra Mobile della Questura di Teramo, nell'ambito dell'operazione “Pesha”.