Trovato con 20 kg di droga in casa: arrestato

Un uomo di 60 anni di Mosciano Sant’Angelo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della polizia di Teramo perché trovato in possesso di 20 kg di droga: 15 di cocaina e 5 di eroina, suddivisi in vari panetti, quindi probabilmente pronti allo smercio sul mercato locale.

Gli stupefacenti sono stati rinvenuti insieme al materiale per il confezionamento nel corso di una perquisizione domiciliare: erano nell’armadio in un ripostiglio e, in parte, nel sottoscala adibito a cantina.

Trovati nel garage dell’abitazione anche 10 kg di una sostanza inodore sottoposta ad ulteriori esami di laboratorio.

L’uomo è stato recluso nel carcere di Vasto.