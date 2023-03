Truffa a Nadia e Bartolo, condannato Di Felice

Due anni e 6 mesi di reclusione per Carmine Di Felice, originario di Bisenti: l'uomo è stato condannato per circonvenzione di incapace ma non per millantato credito, reato abrogato nel gennaio 2019 dalla Corte di Cassazione.

Di Felice dovrà risarcire Nadia Baldacci e Bartolo Beninato per la truffa ai loro danni: per 6 lunghi anni, li aspettava davanti alle Poste e alla pensione di invalidità sottraeva centinaia di euro al mese, con la falsa promessa di un lavoro fino alla somma 80 mila euro.

I due disabili abruzzesi ormai noti in tutta Italia erano assenti in aula, ma rappresentati dagli avvocati di parte civile Sabrina Di Lisio e Giovanni Mangia.