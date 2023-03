Truffa delle start up, 16 persone denunciate

16 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Chieti per indebita percezione di finanziamenti comunitari, malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata ai danni delle Stato. Le ispezioni hanno riguardato le istanze per l'accesso ai finanziamenti pubblici comunitari, ma erogati dalla Regione Abruzzo, finalizzati a sostenere o promuovere la nascita di nuove imprese, le cosiddette start up.

In attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione e Guardia di Finanza sono stati sottoposti a controllo i beneficiari del "Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018" a Chieti, Ortona e Vasto. Gli importi erogati sono compresi tra 5 mila e 25 mila euro.