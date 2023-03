Via libera al metanodotto Snam

È arrivato il via libera dell'Arera alla Linea Adriatica, il nuovo metanodotto della Snam Sulmona – Minerbio e della centrale di compressione di Sulmona ritenute strategiche dal Governo e dall’Europa per raggiungere l’indipendenza dal gas russo. L’autorità garante per l’energia aveva aperto una consultazione pubblica integrativa sull’opera che viene così chiusa. L’Arera nel giudizio positivo ha espresso inoltre l'opportunità di destinare all'infrastruttura le risorse del RePowerEu. Nei giorni scorsi, l’amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, aveva detto che l’intera infrastruttura verrà inserita all'interno del nuovo capitolo del Pnrr in modo da accedere ai fondi collegati. È previsto un investimento di 2,4 miliardi di euro e i lavori dovrebbero partire prima del 2027