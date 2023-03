Video pedopornografici, condannato 22enne di Chieti

Otto mesi di reclusione, pena sospesa, e 2 mila euro di multa. È la condanna inflitta ad un 22enne di Chieti per detenzione di materiale pedopornografico. Il giudice, quindi, ha escluso il reato più grave di diffusione di immagini, che avrebbe comportato una pena da uno a cinque anni. Il giovane aveva diffuso sullo stato di WhatsApp un video con tre minorenni. A denunciarlo, un 27enne siciliano che il ragazzo teatino aveva conosciuto online: grazie ad una app, era riuscito a registrare il video, che altrimenti sarebbe scomparso nel giro di 24 ore, e a mostrarlo ai carabinieri di Catania. Proprio la temporaneità di quel video in chat, dunque, ha portato i giudici a ridimensionare il reato e la pena conseguente. Il 22enne è stato anche interdetto in perpetuo dall’ufficio di tutela, curatela e amministratore di sostegno e da incarichi attinenti i minori, compreso l’insegnamento.