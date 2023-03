Vino, Cantina Zaccagnini passa nelle mani di Argea

Il valore dell’operazione, secondo le stime del sito WineNews, dovrebbe attestarsi sui 70 milioni di euro . Ottima la dote di Cantina Zaccagnini: 27 milioni di euro di fatturato nel 2021 (+18% sul 2020), 8 milioni di bottiglie prodotte e un ebitda di 9 milioni di euro. Marcello Zaccagnini resterà come socio e brand ambassador, i figli rimarranno in azienda, mentre la guida della cantina passerà nelle mani dell’amministratore delegato di Argea, Massimo Romani .

Alla famiglia Zaccagnini rimangono quote pari al 20 per cento della società e i 60 ettari di vigne di proprietà . Ad Argea vanno la cantina di Corropoli e quella di Bolognano, l’impianto logistico e di confezionamento, l’agorà con il ristorante e la palestra, e il resort aziendale.

Non è più 100 per cento abruzzese la storica Cantina Zaccagnini di Bolognano , fiore all'occhiello dell'enologia della nostra regione. Si è conclusa a Roma, con la firma tra le parti, l’operazione di acquisizione da parte di Argea , colosso del vino nato dalla fusione tra la veneta Botter e la piemontese Mondodelvino sotto la regia del fondo Clessidra. Il gruppo vanta 450 milioni di ricavi , e controlla quattro realtà vinicole: oltre a Botter e Mondodelvino, anche Cuvage (Piemonte) e Poderi Dal Nespoli (Emilia Romagna), ed esporta il 90 per cento delle bottiglie.

"L'ingresso di Cantina Zaccagnini - si legge in una nota - permette ad Argea di rafforzare il suo posizionamento in un'area vitivinicola strategica come l'Abruzzo e su un mercato significativo come quello statunitense. Parallelamente, confermando l'originale modello di business del Gruppo teso a valorizzare il ruolo dei fondatori e delle famiglie che hanno guidato le aziende, Marcello Zaccagnini investirà nel progetto di Argea con una partecipazione azionaria, continuando a condividere la propria esperienza e restando prezioso ambasciatore del marchio da lui creato. L'acquisizione di Cantina Zaccagnini, punta di diamante abruzzese nel settore vino, permette ad Argea di perfezionare il proprio posizionamento sui mercati domestici e internazionali”.