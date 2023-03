"Vogliamo rientrare nelle nostre case"

Non possono ancora riprendere possesso dei loro alloggi, a Chieti, le 15 famiglie residenti nel palazzo di via Picena, al civico 71, dove, la sera di venerdì scorso, un incendio causato da un cortocircuito, ha provocato seri danni a un appartamento al quinto piano dell'edificio. Nonostante i rilievi dei Vigili del Fuoco, che sulle prime, per motivi prudenziali, hanno sgomberato lo stabile, l'amministrazione del condominio "Miravalle" lamenta la perdurante mancanza di interventi del Comune di Chieti che deve decidere se e quando far rientrare a casa le famiglie, una trentina di persone. In molti, dalla notte di sabato scorso, hanno trovato accoglienza da familiari, ma altri si trovano ancora in B&B e strutture ricettive. Alle spese, dunque, si aggiungono i disagi.