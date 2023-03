Solo un pari per Zeman

Solo un punto con la modesta Juve Stabia: non parte col piede giusto la terza esperienza zemaniana. Al quarto vespe che provano a pungere su palla inattiva. Calcio franco insidioso di Bentivegna: Plizzari storna in corner. Al 21esimo Pandolfi getta lo scompiglio in area adriatica, rinvio corto dei difensori, sfera che arriva ad Altobelli che prova il piatto destro a giro dal limite: sfera che termina di poco alta sopra il montante. Al 36esimo arriva la prima vera palla goal abruzzese. La crea ma non capitalizza il sardo d'azione Desogus innescato dal redivivo Palmiero. L'esterno prima sterza da par suo poi cerca l'angolino più lontano con una conclusione arcuata, figlia di un destro liftato. 3 minuti prima del triplice fischio il Delfino rompe il ghiaccio. Azione avviata dallo scatenato Desogus che attacca la verticale prima di scaricarla per Mora: l'ex estense si fa largo sul lato corto dell'area e in girata finalizza per Lescano letale nella deviazione aerea. Decimo acuto stagionale per il figliol prodigo della Pampa. Al primo di recupero Merola ruba palla allo svagato Cinaglia, scatta verso la porta ma fallisce il ghiotto diagonale: bis solo lambito dagli adriatici. Fallito il 2 a 0 al tramonto della prima frazione, l'acuto giunge all'alba della ripresa. Il marchio di fabbrica è sempre lo stesso: doppietta dell'ex reprobo Lescano, assoluto proganista della prima Zemanlandia. Notevole e da rimarcare la rifinitura dello scugnizzo Merola, pupillo del boemo. Il suo sinistro ricama calcio sulla destra. Gara che vive di repentini sussulti: al 62esimo shoot di Palmiero che fa la barba al palo e il contropelo alle emozioni. Fioccano copiose le occasioni: tarantolato Merola al 68esimo. Va lodato per l'attacco alla profondità, molto meno per un tracciante da non destinare ai posteri. Goal sbagliato, goal subito. Lampo stabiese al 70esimo. Griffa la marcatura il subentrato Silipo: il suo sinistro conclude una ficcante ripartenza. Sfortunato il Delfino che cicca il tris con Lescano al 73esimo e subisce il due pari pochi secondi dopo con Zigoni che dopo un batti e ribetta uccella Plizzari con un pallonetto. Il Pescara scherza col fuoco: solo la traversa nega la rete allo stabiese Pandolfi all'82esimo. Proteste al 92esimo per un goal annullato: l'arbitro ravvisa un fallo di mano precedente alla finalizzazione. Match infinito: all'ultima curva Plizzari si supera su Pandolfi evitando una ingiusta debacle.